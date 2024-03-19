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Франция помогает Польше сдерживать украинский импорт

19 марта 2024 04:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Франция помогает Польше сдерживать украинский импорт
Высыпано украинское зерно. Фото: ГНСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год. Это может привести к потерям Украины на сумму 1,2 млрд евро дохода от торговли.

Об этом сообщает Politico.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск собрались на саммите Веймарского треугольника в пятницу, где призвали к поддержке Украины.

В то же время оба лидера договорились о сближении Парижа и Варшавы, сообщили дипломаты накануне важных переговоров во вторник вечером. Эти переговоры направлены на устранение разногласий, возникших в последний момент между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.

Согласно оценкам Комиссии, на которые ссылались два анонимных дипломата, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

"Это огромное сокращение для страны, которая на самом деле нуждается во всей возможной помощи", - заявил один из дипломатов.

Если этот спор не удастся решить быстро, он может омрачить саммит лидеров ЕС в Брюсселе в этот четверг - и выявить заявления лидеров о солидарности с Украиной, поскольку они окажутся под давлением фермеров, утверждающих, что не могут конкурировать с дешевым импортом через бюрократию ЕС.

Напомним, в Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги.

Ранее в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

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