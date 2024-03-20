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Канада подписала соглашение о торговле с Украиной — как это поможет в восстановлении страны

20 марта 2024 08:10
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Бригадир София
редактор
Канада подписала соглашение о торговле с Украиной — как это поможет в восстановлении страны
Министр торговли Канады Мэри Энджи. Фото: nationalobserver.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Канада ратифицировала обновленное торговое соглашение с Украиной. Она поможет восстановлению Украины.

Об этом сообщило издание Укринформ в среду, 20 марта.

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Что предполагает обновленное Соглашение

Министр торговли Канады выразила, что королевское согласие на соглашение является важным шагом, отражающим непреклонную поддержку Канады украинскому народу.

"Соглашение будет способствовать открытой, предсказуемой и инклюзивной торговле, повысит прозрачность, уменьшит затраты для предпринимателей и поддержит экономическое восстановление и долгосрочный успех Украины", — отметила она.

Обновленное соглашение также имеет целью укрепить торговые связи, стимулировать инновации и способствовать экономическому росту обеих стран, создавая новые рабочие места. Министр также выразила мнение, что после победы Украины канадские компании смогут быстро адаптироваться и возобновить свою деятельность благодаря условиям, созданным обновленным соглашением.

Оригинальное Соглашение о свободной торговле

Отметим, что инициированное в 2017 году оригинальное соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу первого августа того же года, способствуя отмене или снижению пошлин на большинство товаров между двумя государствами.

Обновление этого соглашения было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и канадским премьер-министром Джастином Трюдо в сентябре прошлого года в Оттаве, которое сейчас включает не только товары, но и услуги, инвестиции, телекоммуникации и другие ключевые отрасли.

Также стоит отметить, что торговое обращение между Канадой и Украиной за 2021 год достигло рекордного уровня, приблизившись к отметке в 350 миллионов долларов США. Однако в предыдущем году было зафиксировано небольшое снижение этого показателя, что в основном было связано с последствиями российской агрессии.

Напомним, что Канада может инвестировать в приобретение украинских дронов.

Ранее мы писали, что ООН и Канада передали Украине оборудование для разминирования.

Канада
торговля
Украина
экономика

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