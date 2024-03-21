Украина получила 1,5 млрд дол. от Канады — Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов. По его словам, финансовая помощь с начала полномасштабной российской агрессии от Оттавы Киеву составляет около 7 миллиардов канадских долларов.
Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram в среду, 20 марта.
На что пойдут средства, которые Канада передала Украине
"Еще одна хорошая новость за сегодня. Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США. Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", — отметил украинский премьер.
Шмыгаль также поблагодарил народ и правительство Канады, "которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена".
Помощь Украине от Канады
Как известно, Канада поддерживает Украину с начала полномасштабной войны России против нашей страны и налаживает дружеские отношения.
Так, недавно Канада ратифицировала обновленное торговое соглашение с Украиной, которое поможет восстановить наше государство. Обновленное соглашение также имеет целью укрепить торговые связи, стимулировать инновации и способствовать экономическому росту обеих стран, создавая новые рабочие места.
Также мы писали, что в Канаде заявили о намерении покупать дроны украинского производства. Так страна будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в нашем государстве.
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