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Украина получила 1,5 млрд дол. от Канады — Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства

21 марта 2024 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина получила 1,5 млрд дол. от Канады — Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства
Премьер-министр Денис Шмыгаль (слева) жмет руку своему коллеге Джастину Трюдо. Фото: t.me/Denys_Smyhal
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов. По его словам, финансовая помощь с начала полномасштабной российской агрессии от Оттавы Киеву составляет около 7 миллиардов канадских долларов.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram в среду, 20 марта.

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"Еще одна хорошая новость за сегодня. Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США. Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", — отметил украинский премьер.

Шмыгаль также поблагодарил народ и правительство Канады, "которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Помощь Украине от Канады

Как известно, Канада поддерживает Украину с начала полномасштабной войны России против нашей страны и налаживает дружеские отношения.

Так, недавно Канада ратифицировала обновленное торговое соглашение с Украиной, которое поможет восстановить наше государство. Обновленное соглашение также имеет целью укрепить торговые связи, стимулировать инновации и способствовать экономическому росту обеих стран, создавая новые рабочие места.

Также мы писали, что в Канаде заявили о намерении покупать дроны украинского производства. Так страна будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в нашем государстве.

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