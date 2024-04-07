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В Канаде заявили об увеличении поддержки Украины на фоне задержки помощи от США

7 апреля 2024 05:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Канаде заявили об увеличении поддержки Украины на фоне задержки помощи от США
Министр финансов Канады Христя Фриланд. Фото: Telegraphjournal
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что помощь Украине от канадцев стала важным вкладом в укрепление украинской обороноспособности. Это происходит из-за промедления с оказанием помощи Украине от Соединенных Штатов Америки.

Об этом Христя Фриланд рассказала в интервью изданию CBS News в субботу, 6 апреля.

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Чиновница назвала обязательство Канады перед Украиной "самым актуальным вызовом для НАТО".

"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США [...] не смогли активизироваться и оказать поддержку для Украины, чтобы восполнить пробел", — отметила Фриланд.

Она добавила, что граждане Канады "могут гордиться, зная, что наша страна безусловно выполняет свою роль, чтобы противостоять России и поддерживать Украину, которая является самой большой борьбой НАТО".

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов.

Также мы сообщали, что Канада передала ГСЧС Украины еще 10 транспортных средств для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Добавим, что канадские военные инструкторы продолжают обучать украинских солдат методам современного боя, чтобы повысить способность к эффективной обороне.

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