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Білий дім веде переговори щодо пакету допомоги Україні, — ЗМІ

5 квітня 2024 01:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Допомога Україні від США - Білий дім веде переговори щодо пакету допомоги Україні, — ЗМІ
Білий дім. Фото: pixabay.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі веде переговори щодо допомоги Україні. Йдеться про новий пакет допомоги, який обговорюють зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що в адміністрації президента США хочуть, аби спікер виніс пакет розміром 60 млрд доларів на голосування.

Принаймні, про це сказали двоє чиновників Білого дому на умовах анонімності. За їх словами, у адміністрації підтримали контакт із офісом Джонсона щодо допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі.

"Байден зі своєю командою прагнули дати Джонсону перепочинок, оскільки він очолює примхливі збори Республіканської партії з більшістю, що постійно скорочується", — сказав інсайдер.

Також в адміністрації сподіваються, що цей підхід може призвести до просування Конгресу з пакету допомоги пізніше цього місяця.

Разом з тим, як виглядає цей пакет наразі невідомо.

Нагадаємо, що ізраїльський військовий експерт Давид Шарп розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні. Своєю чергою член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні.

Також ми писали, що Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, який схвалено Сенатом. Відомо, що Джонсон вже довгий час тягне з ухваленням рішення щодо надання допомоги Києву.

Джо Байден
фінансова допомога
Україна
Білий дім
війна в Україні

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