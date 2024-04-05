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Белый дом ведет переговоры о пакете помощи Украине, — СМИ

5 апреля 2024 01:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Помощь Украине от США - Белый дом ведет переговоры по пакету помощи Украине, — СМИ
Белый дом. Фото: pixabay.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о помощи Украине. Речь идет о новом пакете помощи, который обсуждают со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что в администрации президента США хотят, чтобы спикер вынес пакет в размере 60 млрд долларов на голосование.

По крайней мере, об этом сказали два чиновника Белого дома на условиях анонимности. По их словам, в администрации поддержали контакт с офисом Джонсона о помощи Украине в течение двухнедельных каникул в Конгрессе.

"Байден со своей командой стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет капризное собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством" , — сказал инсайдер.

Также в администрации надеются, что этот подход может привести к продвижению Конгресса из пакета помощи позже этого месяца.

Вместе с тем, как выглядит этот пакет, пока неизвестно.

Напомним, что израильский военный эксперт Давид Шарп рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине. В свою очередь член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине.

Также мы писали, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Известно, что Джонсон уже долгое время тянет с принятием решения по оказанию помощи Киеву.

Джо Байден
финансовая помощь
Украина
Белый дом
война в Украине

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