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У Європарламенті збережеться проукраїнська більшість — попередні результати виборів

10 червня 2024 16:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Вибори в Європарламент — в ЄП збережеться  проукраїнська більшість
Урсула фон дер Ляєн з представниками "Європейської народної партії". Фото: Радіо Свобода
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європейському парламенті збережеться  проукраїнська більшість. За попередніми підсумками виборів до Європарламенту дві основні фракції — Європейської народної партії та Прогресивного альянсу соціалістів і демократів — збережуть за собою позиції.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту в понеділок, 10 червня. 

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після оголошення попередніх результатів виборів заявила, що переконана у своєму переобранні на новий термін, і що будуватиме в Європарламенті міцний "центр" з проєвропейською та проукраїнською позицією.

"Сьогодні — важливий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Сьогодні ми є найсильнішою партією і основою для стабільності", — каже політикиня.

За її словами, ці вибори мають два послання. Перше — є більшість у центрі для сильної Європи, друге — ультраліві та ультраправі отримали підтримку, сказала фон дер Ляєн.

"Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі зацікавлені в стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", — заявила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином, наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Раніше видання Politico заявляло, що офіційно розпочати процедуру вступу України до Євросоюзу необхідно уже в червні, але водночас потрібно щодо цього переконати Угорщину. 

Також не так давно у Європарламенті посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", яку хочуть укласти до кінця червня.

Європарламент
Урсула фон дер Ляєн
Європейський союз
Єврокомісія
вибори
Україна
політики

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