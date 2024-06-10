Выборы в Европарламент — в ЕП сохранится проукраинское большинство

Урсула фон дер Ляен с представителями "Европейской народной партии". Фото: Радио Свобода

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в Европейском парламенте сохранится проукраинское большинство. По предварительным итогам выборов в Европарламент две основные фракции — Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов — сохранят за собой позиции.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента в понедельник, 10 июня.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции после объявления предварительных результатов выборов заявила, что убеждена в своем переизбрании на новый срок, и что будет строить в Европарламенте крепкий "центр" с проевропейской и проукраинской позицией.

"Сегодня — важный день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. Сегодня мы сильнейшая партия и основа для стабильности", — говорит политик.

По ее словам, у этих выборов два послания. Первое — большинство в центре для сильной Европы, второе — ультралевые и ультраправые получили поддержку, сказала фон дер Ляен.

"Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все заинтересованы в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", - заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, Европейская комиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Таким образом, наша страна приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Ранее издание Politico заявляло, что официально начать процедуру вступления Украины в Евросоюз необходимо уже в июне, но в то же время нужно убедить Венгрию.

Также не так давно в Европарламенте послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности", которую хотят заключить до конца июня.