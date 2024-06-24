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У ЄС офіційно затвердили новий пакет антиросійських санкцій

24 червня 2024 13:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЄС затвердив 14-й пакет санкцій проти Росії
Засідання Європейської Ради. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейський Союз у понеділок, 24 червня, офіційно затвердив новий 14-й пакет санкцій проти Росії. Так, нові обмеження стосуватимуться сфери енергетики, торгівлі та фінансів.

Про це йдеться на сайті ЄС.

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Нові обмеження включають заходи у сфері енергетики, торгівлі та фінансів та посилюють боротьбу з обходом вже чинних обмежень. До них входять:

  • заборона послуг, пов'язаних із транспортуванням російського скрапленого природного газу через європейські порти до третіх країн; 
  • заборона 27 танкерам, що перевозять російську нафту з порушенням цінової стелі, на обслуговування в європейських портах і надання будь-яких послуг;
  • заборона на польоти в ЄС будь-яких приватних авіарейсів росіян;
  • заборона на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС, якщо понад 25% компанії-перевізника належать російській фізичній чи юридичній особі;
  • заборона компаніям ЄС користуватися російським аналогом SWIFT;
  • заборона політичним партіям, фондам і неурядовим організаціям приймати фінансування від РФ;
  • заборона на експорт до РФ верстатів і "всюдиходів", обмежено експорт марганцевих руд, рідкісноземельних металів, пластмас, землерийних машин, моніторів та електроустаткування;
  • заборона на імпорт гелію з Росії до ЄС.

Крім того, до списку підсанкційних об'єктів потрапили 116 фізичних та юридичних осіб, які брали участь у закупівлі технологій подвійного призначення або надавали підтримку російській агресії в Україні.

Відомо, що деякі з цих організацій знаходяться в третіх країнах — Китаї, Казахстані, Туреччині, ОАЕ та ін.

Нагадаємо, 20 червня посли ЄС схвалили 14-й пакет санкцій проти Росії. 

Також ми писали, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, які ЄС ввела у відповідь на незаконну анексію Криму Росією, до 23 червня 2025 року.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
війна в Україні
обмеження

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