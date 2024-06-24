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В ЕС официально утвердили новый пакет антироссийских санкций

24 июня 2024 13:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России
Заседание Европейского совета. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский Союз в понедельник, 24 июня, официально утвердил новый 14 пакет санкций против России. Так, новые ограничения будут касаться сферы энергетики, торговли и финансов.

Об этом говорится на сайте ЕС.

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Новые ограничения включают меры в сфере энергетики, торговли и финансов и усиливают борьбу с обходом уже существующих ограничений. В них входят:

  • запрет на услуги, связанные с транспортировкой российского сжиженного природного газа через европейские порты в третьи страны;
  • запрет 27 танкерам, перевозящим российскую нефть с нарушением ценового потолка, на обслуживание в европейских портах и предоставление любых услуг;
  • запрет на полеты в ЕС каких-либо частных авиарейсов россиян;
  • запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС, если более 25% компании-перевозчика принадлежат российскому физическому или юридическому лицу;
  • запрет компаниям ЕС пользоваться российским аналогом SWIFT;
  • запрет политическим партиям, фондам и неправительственным организациям принимать финансирование от РФ;
  • запрет на экспорт в РФ станков и "вездеходов", ограничен экспорт марганцевых руд, редкоземельных металлов, пластмасс, землеройных машин, мониторов и электрооборудования;
  • запрет на импорт гелия из России в ЕС

Кроме того, в список подсанкционных объектов попали 116 физических и юридических лиц, участвовавших в закупке технологий двойного назначения или поддерживавших российскую агрессию в Украине.

Известно, что некоторые из этих организаций находятся в третьих странах — Китае, Казахстане, Турции, ОАЭ и других.

Напомним, 20 июня послы ЕС одобрили 14-й пакет санкций против России.

Также мы писали, что Совет ЕС принял решение продлить санкции, которые ЕС ввел в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией до 23 июня 2025 года.

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Европейский союз
санкции
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