ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России

Заседание Европейского совета. Иллюстративное фото: AP

Европейский Союз в понедельник, 24 июня, официально утвердил новый 14 пакет санкций против России. Так, новые ограничения будут касаться сферы энергетики, торговли и финансов.

Об этом говорится на сайте ЕС.

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Новые санкции ЕС против России

Новые ограничения включают меры в сфере энергетики, торговли и финансов и усиливают борьбу с обходом уже существующих ограничений. В них входят:

запрет на услуги, связанные с транспортировкой российского сжиженного природного газа через европейские порты в третьи страны;

запрет 27 танкерам, перевозящим российскую нефть с нарушением ценового потолка, на обслуживание в европейских портах и предоставление любых услуг;

запрет на полеты в ЕС каких-либо частных авиарейсов россиян;

запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС, если более 25% компании-перевозчика принадлежат российскому физическому или юридическому лицу;

запрет компаниям ЕС пользоваться российским аналогом SWIFT;

запрет политическим партиям, фондам и неправительственным организациям принимать финансирование от РФ;

запрет на экспорт в РФ станков и "вездеходов", ограничен экспорт марганцевых руд, редкоземельных металлов, пластмасс, землеройных машин, мониторов и электрооборудования;

запрет на импорт гелия из России в ЕС

Кроме того, в список подсанкционных объектов попали 116 физических и юридических лиц, участвовавших в закупке технологий двойного назначения или поддерживавших российскую агрессию в Украине.

Известно, что некоторые из этих организаций находятся в третьих странах — Китае, Казахстане, Турции, ОАЭ и других.

Напомним, 20 июня послы ЕС одобрили 14-й пакет санкций против России.

Также мы писали, что Совет ЕС принял решение продлить санкции, которые ЕС ввел в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией до 23 июня 2025 года.