Санкції проти Росії — посли ЄС дійшли згоди

Засідання Європейської ради. Фото: скриншот

У четвер, 20 червня, посли Європейського Союзу схвалили 14-й пакет санкцій проти Росії. Ці обмеження мають на меті усунути можливість обходити санкції.

Про це повідомили у представництві Бельгії, яка головує в ЄС на ротаційній основі до 1 липня.

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Нові санкції включають заборону на реекспорт і перевалку російського скрапленого природного газу у водах ЄС та обмежують лазівки для обходу Росією раніше впроваджених санкцій.

"Посли ЄС щойно погодили потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок", — зазначили у представництві Бельгії.

Нагадаємо, минулого тижня країни-члени Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо 14-го пакету санкцій проти РФ. Причиною стало вето з боку Німеччини.

Раніше Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити санкції, які ЄС запровадила раніше у відповідь на незаконну анексію Криму Росією, до 23 червня 2025 року.