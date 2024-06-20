Санкции против России — послы ЕС пришли к согласию

Заседание Европейского совета. Фото: скриншот

В четверг, 20 июня, послы Европейского Союза одобрили 14 пакет санкций против России. Эти ограничения должны устранить возможность обходить санкции.

Об этом сообщили в представительстве Бельгии председательствующей в ЕС на ротационной основе до 1 июля.

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Новые санкции включают в себя запрет на реэкспорт и перевалку российского сжиженного природного газа в водах ЕС и ограничивают лазейки для обхода Россией ранее введенных санкций.

"Послы ЕС только что согласовали мощный и значительный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние существующих санкций путем устранения лазейок", — отметили в представительстве Бельгии.

Напомним, на прошлой неделе страны-члены Европейского Союза не смогли достичь консенсуса по поводу 14-го пакета санкций против РФ. Причиной послужило вето со стороны Германии.

Ранее Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции , которые ЕС ввел ранее в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, до 23 июня 2025 года.