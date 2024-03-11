У Грузії закликали Україну видати соратників Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Фото: Reuters

У Грузії висловили занепокоєння через перебування на посадах в Україні членів уряду Михайла Саакашвілі. Цих осіб країна вважає злочинцями та закликала видати їх.

Про це повідомило видання Грузия Online у понеділок, 11 березня.

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Уряд Грузії вимагає видати таких посадовців: радника Генпрокурора України Зураба Адеішвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

Відомо, що їх в країні вважають злочинцями, а Адеішвілі навіть намагалися оголосити в міжнародний розшук.

"На тлі візиту Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до ЄС і Федеративної Республіки Німеччина ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість і занепокоєння у зв’язку зі ставленням української влади до дружньої Україні країни — Грузії та грузинського народу", — йдеться у повідомленні уряду Грузії.

Там наголосили на невпинній підтримці України протягом двох років повномасштабної війни, тому "низка рішень української влади викликає жаль і глибоку стурбованість".

"Вони прямо суперечать традиційній дружбі, що встановилася між двома країнами та народами", — наголошується у заяві.

Також зазначається, що рішення української влади щодо відкликання посла України та випровадження посла Грузії під "некоректними приводами" стосовно перебування Саакашвілі в передсмертному стані "викликали стурбованість в Грузії".

У заяві додали, що Україні "необхідно передати Грузії злочинців", які обіймають високі посади.

Нагадаємо, 8 лютого парламент Грузії затвердив новий уряд. Депутати висловили команді на чолі з Іраклієм Кобахідзе, до якої увійшов новий міністр оборони Іраклій Чіковані.

Згодом Кобахідзе заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкцій проти Росії.