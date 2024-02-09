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Парламент Грузії затвердив новий уряд — хто його очолив

9 лютого 2024 04:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Парламент Грузії затвердив новий уряд - хто його очолив - Іраклій Кобахідзе - що відомо
Іраклій Кобахідзе. Фото: AFP
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Парламент Грузії у четвер, 8 лютого, затвердив новий уряд. Депутати висловили команді на чолі з Іраклієм Кобахідзе, до якої увійшов новий міністр оборони Іраклій Чіковані.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Парламент Грузії затвердив новий уряд

Новий уряд підтримали 84 депутати, проти проголосували 10.

Згідно з конституцією Грузії, тепер президент Саломі Зурабішвілі має два дні, щоб призначити Кобахідзе главою уряду. Однак, якщо цього не станеться, то прем'єр-міністр вважатиметься призначеним автоматично.

Кобахідзе під час виступу в парламенті заявив, що першим віце-прем'єр-міністром буде призначено главу Мінекономіки Левана Давіташвілі.

Хто такий Кобахидзе

Він став сьомим прем'єром "Грузинської мрії", яка перебуває при владі в Грузії з осені 2012 року. Його попередник Іраклій Гарібашвілі пішов у відставку 29 січня і став головою правлячої партії.

Нагадаємо, у Кремлі й надалі створюють інформаційні умови для того, щоб робити можливі гібридні провокації проти країн Балтії та Грузії. Тому для цього російська влада використовує поняття "співвітчизників за кордоном", щоб мати особливі привілеї для громадян РФ, які живуть в інших країнах.

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Грузія
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