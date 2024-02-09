Ираклий Кобахидзе. Фото: AFP

Парламент Грузии в четверг, 8 февраля, утвердил новое правительство. Депутаты выразили команде во главе с Ираклием Кобахидзе, в которую вошел новый министр обороны Ираклий Чиковани.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Парламент Грузии утвердил новое правительство

Новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10.

Согласно конституции Грузии, теперь у президента Саломе Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Кобахидзе главой правительства. Однако, если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.

Кобахидзе во время выступления в парламенте заявил, что первым вице-премьер-министром будет назначен глава Минэкономики Леван Давиташвили.

Кто такой Кобахидзе

Он стал седьмым премьером "Грузинской мечты", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и стал главой правящей партии.

Напомним, в Кремле и дальше создают информационные условия для того, чтобы делать возможные гибридные провокации против стран Балтии и Грузии. Поэтому для этого российские власти используют понятие "соотечественников за рубежом", чтобы иметь особые привилегии для граждан РФ, живущих в других странах.