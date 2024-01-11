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Путин действует по одному сценарию — Зеленский предупредил страны с пророссийскими настроениями

11 января 2024 23:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Зеленский в Риге - Путин действует по одному сценарию - Зеленский предупредил страны, где царят пророссийские настроения
Владимир Зеленский в Риге. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и его сторонники своими действиями уничтожают экономический рост стран, в которые вторгаются военным путем. После этого, по его словам, происходит утрата идентичности и появляется замороженный конфликт.

Об этом Владимир Зеленский сказал на встрече с представителями СМИ в столице Латвии Риге.

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"Повсюду, куда пришел Путин — никакого экономического роста. Повсюду потеря идентичности, повсюду замороженный конфликт. Абсолютно все он это делал по аналогии. Вот вам Грузия, вот вам в Сирии разрушили, убили тысячи людей…" — заявил Зеленский.

Абсолютно то же самое Путин делает и сейчас в Украине. Российский диктатор действует по одному сценарию.

"Есть пример Украины. Все очень просто. Российская Федерация пришла в Крым и аннексировала. И если люди не вышли с оружием бороться за свою свободу, то со временем вы потеряете независимость и все с этим связанное, много всего. Для кого-то самое главное — традиция, для кого-то — язык, для кого-то еще какие-то ценности, и все это очень важные ценности — не потерять себя, не потерять свое государство, не потерять независимость — все это о свободе… А кто-то не сможет с этим жить и просто поедет за границу в другое государство и потеряет родину..." — добавил Президент.

Украинский лидер выразил уверенность, что латвийский народ будет бороться за независимость своего государства. Поэтому ему нужно быть готовым к тому, что эта борьба будет тяжелой и кровавой.

"Но я знаю, что ваши люди будут бороться. А это значит, что их будут убивать. Вот что это значит. И потому когда кто-то поддерживает политику Путина или думает, что да, наверное, будет хорошо, или очень рассчитывает на то, что телевизор их защитит и живет этими нарративами, к сожалению, это сказка, которая никогда не сбудется", — резюмировал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.

Кроме того, Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией лишь поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Владимир Зеленский
владимир путин
Латвия

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