Зеленський у Ризі - Путін діє за одним сценарієм — Зеленський попередив країни, де панують проросійські настрої

Володимир Зеленський у Ризі. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та його прибічники своїми діями знищують економічне зростання країн, у які вриваються військовим шляхом. Після цього, за його словами, відбувається втрата ідентичності та з'являється заморожений конфлікт.

Про це Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками ЗМІ у столиці Латвії Ризі.

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"Всюди, куди прийшов Путін, — ніякого економічного зростання. Всюди втрата ідентичності, всюди заморожений конфлікт. Абсолютно все він це робив по аналогії. Ось вам Грузія, ось вам у Сирії зруйнували, вбили тисячі людей…" — заявив Зеленський.

Абсолютне те ж саме Путін робить зараз в Україні. Російський диктатор діє за одним сценарієм.

"Є приклад України. Все дуже просто. Російська Федерація прийшла до Криму й анексувала. І якщо люди не вийшли зі зброєю боротися за свою свободу, то з часом ви втратите незалежність і все з цим пов’язане, багато всього. Для когось найголовніше — традиція, для когось — мова, для когось ще якісь цінності. І все це дуже важливі цінності — не втратити себе, не втратити свою державу, не втратити незалежність — все це про свободу. А хтось не зможе з цим жити і просто поїде за кордон в іншу державу і втратить батьківщину..." — додав президент.

Український лідер висловив впевненість, що латвійський народ боротиметься за незалежність своєї держави. Тому йому потрібно бути готовим до того, що ця боротьба буде важкою і кривавою.

"Але я знаю, що ваші люди будуть боротися. А це значить, що їх будуть убивати. Ось що це значить. І тому коли хтось підтримує політику Путіна або думає, що так, напевно, буде гарно, або дуже розраховує на те, що телевізор їх захистить і живе цими наративами, на жаль, це казка, яка ніколи не здійсниться", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.

Крім того, Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.