Кремль вигадує нові способи провокацій проти країн Балтії та Грузії — в ISW розповіли деталі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Кремль продовжує створювати інформаційні умови для можливих гібридних провокацій проти країн Балтії та Грузії. Для цього російське керівництво часто використовує поняття "співвітчизників за кордоном", щоб претендувати на особливі привілеї для росіян, які проживають за межами Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) 7 лютого.

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У звіті йдеться, що 6 лютого Міністерство закордонних справ Росії викликало до Москви повірених у справах Латвії, Литви та Естонії через "відсутність належної реакції влади Латвії, Литви та Естонії на неодноразові звернення російської сторони гарантувати безпеку на виборах президента Російської Федерації в березні цього року".

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова підкреслила, що будь-які зриви на російських виборчих дільницях у країнах Балтії викличуть "серйозний протест серед росіян", які проживають у країнах Балтії, оскільки такі ситуації порушуватимуть конституційні права громадян РФ голосувати на російських виборах. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров додав, що західні уряди розпочали "русофобські" кампанії впливу, спрямовані на російські посольства, консульства та подібні активи за кордоном, і попередив, що провокації Заходу за кордоном посилюються, коли виборчі дільниці відкриваються для росіян для голосування в інших країнах.

"Заяви Лаврова і Захарової, ймовірно, спрямовані на створення інформаційних умов для оформлення, по суті, будь-яких дій з боку влади іноземних держав, у тому числі країн Балтії, щодо виборів президента Росії як прямої атаки на росіян, які там проживають. Кремль часто використовує поняття "співвітчизників за кордоном", щоб претендувати на особливі привілеї для росіян, які проживають за межами Росії, та створювати інформаційні умови для провокацій у країнах, де проживають російські "співвітчизники"", — йдеться у звіті.

Аналітики ISW також повідомили, що 6 лютого президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія розпочала "нову гібридну війну проти Грузії. За їхніми словами, гібридні кампанії впливу, такі як інформаційні операції навколо російських виборів у країнах Балтії та провокації в окупованих регіонах Грузії, дестабілізують сусідів Росії.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що Кремль може не дозволити єдиному антивоєнному кандидату в президенти Росії Борису Надєждіну балотуватися на виборах у березні 2024 року. Це може статися через його популярність серед виборців, яка виявилася більшою, ніж очікувалось.

Додамо, що Росія також хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях України. Загарбники всіляко намагаються наростити відвідуваність "виборчих дільниць".