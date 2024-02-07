Кремль придумывает новые способы провокаций против стран Балтии и Грузии — в ISW рассказали детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Кремль продолжает создавать информационные условия для возможных гибридных провокаций против стран Балтии и Грузии. Для этого российское руководство часто использует понятие "соотечественников за границей", чтобы претендовать на особые привилегии для россиян, проживающих за пределами России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) 7 февраля.

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В отчете говорится, что 6 февраля Министерство иностранных дел России вызвало в Москву поверенных по делам Латвии, Литвы и Эстонии из-за "отсутствия должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте этого года".

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые срывы на российских избирательных участках в странах Балтии вызовут "серьезный протест среди россиян", проживающих в странах Балтии, поскольку такие ситуации будут нарушать конституционные права граждан РФ голосовать на российских выборах. А Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что западные правительства начали "русофобские" кампании влияния, направленные на российские посольства, консульства и подобные активы за рубежом, и предупредил, что провокации Запада за границей усиливаются, когда избирательные участки открываются для россиян для голосования в других странах.

"Заявления Лаврова и Захаровой, вероятно, направлены на создание информационных условий для оформления, по сути, любых действий со стороны властей иностранных государств, в том числе стран Балтии, по выборам президента России как прямой атаки на проживающих там россиян. Кремль часто использует понятие "соотечественников за рубежом", чтобы претендовать на особые привилегии для проживающих за пределами России россиян и создавать информационные условия для провокаций в странах, где проживают российские "соотечественники"", — говорится в отчете.

Аналитики ISW также сообщили, что 6 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия начала "новую гибридную войну против Грузии. По их словам, гибридные кампании влияния, такие как информационные операции вокруг российских выборов в странах Балтии и провокации в оккупированных регионах Грузии, дестабилизируют соседей России.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что Кремль может не разрешить единому антивоенному кандидату в президенты России Борису Надеждину баллотироваться на выборах в марте 2024 года. Это может произойти из-за его популярности среди избирателей, которая оказалась больше, чем ожидалось.

Добавим, Россия также хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях Украины. Захватчики всячески пытаются нарастить посещаемость "избирательных участков".