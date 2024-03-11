В Грузии призвали Украину выдать соратников Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Фото: Reuters

В Грузии выразили обеспокоенность по поводу пребывания на должностях в Украине членов правительства Михаила Саакашвили. Этих лиц страна считает преступниками и призвала выдать их.

Об этом сообщило издание Грузия Online в понедельник, 11 марта.

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Правительство Грузии требует выдать следующих должностных лиц: советника Генпрокурора Украины Зураба Адеишвили и заместителя председателя Службы контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе.

Известно, что их в стране считают преступниками, а Адеишвили даже пытались объявить в международный розыск.

"На фоне визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в ЕС и Федеративной Республики Германия мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с отношением украинской власти к дружественной Украине стране — Грузии и грузинского народа", — говорится в сообщении правительства Грузии.

Там отметили неустанную поддержку Украины в течение двух лет полномасштабной войны, поэтому "ряд решений украинской власти вызывает сожаление и глубокую обеспокоенность".

"Они прямо противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами", — отмечается в заявлении.

Также отмечается, что решение украинских властей по отзыву посла Украины и выдворению посла Грузии под "некорректными поводами" относительно пребывания Саакашвили в предсмертном состоянии "вызвали обеспокоенность в Грузии".

В заявлении добавили, что Украине "необходимо передать Грузии преступников", занимающих высокие должности.

Напомним, 8 февраля парламент Грузии утвердил новое правительство. Депутаты высказали команде во главе с Ираклием Кобахидзе, в которую вошел новый министр обороны Ираклий Чиковани.

Впоследствии Кобахидзе заявил, что Тбилиси не будет вводить санкции против России.