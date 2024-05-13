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У Грузії спецназ почав розганяти учасників мітингу під будинком парламенту

13 травня 2024 07:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Протести в Грузії
Протести у Грузії. Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На сьогоднішній ранок у Тбілісі ситуація залишається напруженою. Через нічні зіткнення протестувальників і силовиків постраждало кілька людей, наразі більша частина прихильників євроінтеграції знаходиться біля будинку парламенту. 

Про це повідомляє NEWSGEORGIA в понеділок, 13 травня.

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Вночі 13 травня спецназ витіснив основну частину протестуючих у Тбілісі від входу до будинку парламенту. Наразі люди залишаються на площі. Спецслужби організували доступ до будівлі депутатам.

Юридичний комітет Грузії сьогодні буде обговорювати законопроєкт "про іноагентів", саме через цей скандальний законопроєкт і почались мітинги у столиці Грузії.

Напередодні, 13 травня на площі Свободи у Тбілісі почався мирний мітинг. Люди співали та танцювали, але приблизно о 4 ранку на вулицях з'явився спецназ.

Лідери мітингу закликали людей іти до головного входу парламенту, а вже після 5 ранку правоохоронці закликали людей звільнити площу.

Приблизно о 6 ранку поліція почала витісняти людей з верхніх вулиць та звільняти вхід до будинку парламенту. Станом на 7 ранку відомо про декілька затримань та побиття протетувальників.

Раніше Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що нічого не знає про організаторів нападів на активістів, які протестують проти закону про іноагентів. Однак, припускає, що за відповідними заворушеннями можуть стояти вони самі. 

Грузія
Депутатів супроводжують силовики. Фото: NGnewsgeorgia

Нагадаємо, помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, висловив готовність Вашингтона співпрацювати з грузинським урядом. Він пропонує разом адаптувати законопроєкт про "іноагентів" до європейських норм.

Грузія
протести
уряд

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