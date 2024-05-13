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В Грузии спецназ начал разгонять митингующих под зданием парламента

13 мая 2024 07:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На сегодняшний день в Тбилиси ситуация остается напряженной. Из-за ночных столкновений протестующих и силовиков пострадали несколько человек, сейчас большая часть сторонников евроинтеграции находится у здания парламента.

Об этом сообщает NEWSGEORGIA в понедельник, 13 мая.

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Ночью 13 мая спецназ вытеснил основную часть протестующих в Тбилиси от входа в парламент. Пока люди остаются на площади. Спецслужбы организовали доступ к зданию депутатам.

Юридический комитет Грузии сегодня будет обсуждать законопроект "об иноагентах", именно из-за этого скандального законопроекта и начались митинги в столице Грузии.

Накануне, 13 мая, на площади Свободы в Тбилиси начался мирный митинг. Люди пели и танцевали, но примерно в 4 утра на улицах появился спецназ.

Лидеры митинга призвали людей идти к главному входу парламента, а уже после 5 утра правоохранители призвали людей освободить площадь.

Приблизительно в 6 утра полиция начала вытеснять людей с верхних улиц и освобождать вход в дом парламента. По состоянию на 7 утра известно о нескольких задержаниях и избиениях протестующих.

Грузия
Депутатов сопровождают силовики. Фото: NGnewsgeorgia

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ничего не знает об организаторах нападений на активистов, протестующих против закона об иноагентах. Однако предполагает, что за соответствующими беспорядками могут стоять они сами.

Напомним, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил готовность Вашингтона сотрудничать с грузинским правительством. Он предлагает вместе адаптировать законопроект об "иноагентах" к европейским нормам.

Грузия
протесты
правительство

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