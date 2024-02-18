У Гаазі в Нідерландах сталися масові заворушення — яка причина

Поліція на місці заворушень в Гаазі. Фото: ANP

У місті Гаага в Нідерландах в суботу, 17 лютого, відбувся мітинг, внаслідок чого сталися масові заворушення. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Про це пише Parool.

Заворушення в Гаазі 17 лютого

Відомо, що група еритрейських мігрантів проводила в Гаазі мітинг. На місце прийшли інші громадяни Еритреї, які мають антиурядові настрої — між ними сталися сутички.

Під час них було підпалено дві поліцейські машини та щонайменше одного офіцера було поранено. Пожежники змогли дістатися місця підпали лише через кілька годин.

Палаючі автомобілі поліції. Фото: ANP

Нідерландська поліція отримала дозвіл на застосування сльозогінного газу та застосовувала його, аби розігнати протестувальників.

Мер Гааги Ян ван Занен запровадив режим надзвичайної ситуації в окремому районі міста — тепер поліція має право перевіряти всіх людей у радіусі 500 м від епіцентру та заарештовувати їх у разі непокори. Для цього з різних регіонів країни були перекинуті підрозділи поліції з охорони громадського порядку.

Нагадаємо, 2 лютого у Брюсселі відбувся масштабний протест фермерів, спрямований проти політики ЄС щодо аграрної сфери. Приблизно 1300 тракторів заблокували основні магістралі міста, а фермери палили багаття.

Також ми писали, що у центрі польського Вроцлава відбулася акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.