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У Гаазі в Нідерландах сталися масові заворушення — яка причина

18 лютого 2024 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Гаазі в Нідерландах сталися масові заворушення — яка причина
Поліція на місці заворушень в Гаазі. Фото: ANP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У місті Гаага в Нідерландах в суботу, 17 лютого, відбувся мітинг, внаслідок чого сталися масові заворушення. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Про це пише Parool.

Заворушення в Гаазі 17 лютого

Відомо, що група еритрейських мігрантів проводила в Гаазі мітинг. На місце прийшли інші громадяни Еритреї, які мають антиурядові настрої — між ними сталися сутички.

Під час них було підпалено дві поліцейські машини та щонайменше одного офіцера було поранено. Пожежники змогли дістатися місця підпали лише через кілька годин.

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Палаючі автомобілі поліції. Фото: ANP

Нідерландська поліція отримала дозвіл на застосування сльозогінного газу та застосовувала його, аби розігнати протестувальників.

Мер Гааги Ян ван Занен запровадив режим надзвичайної ситуації в окремому районі міста — тепер поліція має право перевіряти всіх людей у радіусі 500 м від епіцентру та заарештовувати їх у разі непокори. Для цього з різних регіонів країни були перекинуті підрозділи поліції з охорони громадського порядку.

Нагадаємо, 2 лютого у Брюсселі відбувся масштабний протест фермерів, спрямований проти політики ЄС щодо аграрної сфери. Приблизно 1300 тракторів заблокували основні магістралі міста, а фермери палили багаття.

Також ми писали, що у центрі польського Вроцлава відбулася акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.

Гаага
Нідерланди
протести
мігранти

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