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В Гааге в Нидерландах произошли массовые беспорядки — какая причина

18 февраля 2024 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Гааге в Нидерландах произошли массовые беспорядки — какая причина
Полиция на месте беспорядков в Гааге. Фото: ANP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В городе Гаага в Нидерландах в субботу, 17 февраля, состоялся митинг, в результате чего произошли массовые беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Об этом пишет Parool.

Беспорядки в Гааге 17 февраля

Известно, что группа эритрейских мигрантов проводила в Гааге митинг. На место пришли другие граждане Эритреи, у которых есть антиправительственные настроения — между ними произошли столкновения.

Во время них были подожжены две полицейские машины и по меньшей мере один офицер был ранен. Пожарные смогли добраться до места поджога лишь через несколько часов.

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Горящие автомобили полиции. Фото: ANP

Нидерландская полиция получила разрешение на применение слезоточивого газа и применяла его, чтобы разогнать протестующих.

Мэр Гааги Ян ван Занен ввел режим чрезвычайной ситуации в отдельном районе города, теперь полиция имеет право проверять всех людей в радиусе 500 м от эпицентра и арестовывать их в случае неповиновения. Для этого из разных регионов страны были опрокинуты подразделения полиции по охране общественного порядка.

Напомним, 2 февраля в Брюсселе состоялся масштабный протест фермеров, направленный против политики ЕС по аграрной сфере. Приблизительно 1300 тракторов заблокировали основные магистрали города, а фермеры жгли костер.

Также мы писали, что в центре польского Вроцлава прошла акция протеста фермеров против требований Европейской комиссии. На демонстрацию вышли около тысячи участников.

Гаага
Нидерланды
протесты
мигранты

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