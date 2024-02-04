Протести у Німеччині - у ФРН знову пройшли масові акції проти правого екстремізму

Демонстрація проти ультраправих у Фрайбурзі, 3 лютого 2024 року. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

У Берліні та деяких інших містах Німеччини у суботу, 3 лютого, вкотре пройшли багатотисячні демонстрації проти правих радикалів. Деякі з учасників цих акцій вимагали також заборони правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (АдГ).

Про це повідомило The Guardian у суботу, 3 лютого.

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За даними поліції Берліна, біля будівлі бундестагу у німецькій столиці зібралося 150 000 людей. Заявлено було 100 тисяч учасників. Організатори — мережа з більш ніж 1300 організацій та проектів громадянського суспільства під назвою "Рука об руку" — нарахували 300 000 людей. Планувалося, що вони вишикуються в живий ланцюг на знак захисту толерантності та неприйняття ненависті.

Аналогічна демонстрація відбулася 3 лютого у Фрайбурзі, у федеральній землі Баден-Вюртемберг. За даними поліції, у ній взяли участь 30 000 осіб. Інші, менш масштабні акції пройшли у тій самій землі у містах Лар, Леррах, Віслох та Ален. У руках у демонстрантів були плакати з такими гаслами, як "Права людини замість правих (радикалів. — Ред.)" та "Німеччина залишається строкатою".

У місті Крефельд, у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія, на вулиці вийшли близько 10 000 людей. У місті Швельм — 2500 осіб, у містах Хердеке та Вюрзелен – по 500 осіб. Менш численні виступи пройшли в інших містах та комунах землі. Коментуючи ці акції, глава МВС землі Північний Рейн — Вестфалія Херберт Ройль (Herbert Reul) закликав громадян продовжувати боротьбу з праворадикальними ідеями "і за улюбленим столиком у ресторані, і на вуличному святі, і на робочому місці, і в групах у WhatsApp".

Демонстрації проти правих радикалів розпочалися в Німеччині близько трьох тижнів тому після публікації видання Correctiv про таємну зустріч за участю неонацистів та правих радикалів, на якій обговорювалася можливість виселення з Німеччини біженців та інших іноземців.

За даними журналістів, у цій зустрічі взяли участь кілька членів партії "АдГ", Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та консервативного крила ХДС "Союз цінностей" (Werteunion). Останнє об'єднання, як оголосив наприкінці січня колишній глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Ганс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), незабаром має бути зареєстрованим як окрема партія.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі викрили агента ФСБ РФ. Ним виявився помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко, який регулярно їздив до Москви для участі у пропагандистських ток-шоу.

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