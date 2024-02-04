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В ФРГ вновь прошли массовые акции против правого экстремизма

4 февраля 2024 01:35
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Протесты в Германии - в ФРГ вновь прошли массовые акции против правого экстремизма
Демонстрация против ультраправых во Фрайбурге, 3 февраля 2024 года. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Берлине и некоторых других городах Германии в субботу, 3 февраля, в очередной раз прошли многотысячные демонстрации против правых радикалов. Некоторые из участников этих акций требовали также запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Об этом сообщило The Guardian в субботу, 3 февраля.

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По данным полиции Берлина, у здания бундестага в германской столице собрались 150 000 человек. Заявлено было 100 000 участников. Организаторы — сеть из более чем 1300 организаций и проектов гражданского общества под названием "Рука об руку" — насчитали 300 000 пришедших. Планировалась, что они выстроятся в живую цепь в знак защиты толерантности и неприятия ненависти.

Аналогичная демонстрация состоялась 3 февраля во Фрайбурге, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По данным полиции, в ней приняли участие 30 000 человек. Другие, менее масштабные акции прошли в той же земле в городах Лар, Леррах, Вислох и Ален. В руках у демонстрантов были плакаты с такими лозунгами, как "Права человека вместо правых (радикалов. — Ред.)" и "Германия остается пестрой".

В городе Крефельд, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, на улицы вышли около 10 000 человек. В городе Швельм — 2500 человек, в городах Хердеке и Вюрзелен — по 500 человек. Менее многочисленные выступления прошли в других городах и коммунах земли. Комментируя эти акции, глава МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) призвал граждан продолжать борьбу с праворадикальными идеями "и за любимым столиком в ресторане, и на уличном празднике, и на рабочем месте, и в группах в WhatsApp".

Демонстрации против правых радикалов начались в Германии около трех недель назад, после публикации издания Correctiv о тайной встрече с участием неонацистов и правых радикалов, на которой обсуждалась возможность выселения из Германии беженцев и прочих иностранцев.

По данным журналистов, в этой встрече приняли участие несколько членов партии "АдГ", Христианско-демократического союза (ХДС) и консервативного крыла ХДС "Союз ценностей" (Werteunion). Последнее объединение, как объявил в конце января бывший глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), вскоре должно быть зарегистрировано как отдельная партия.

Напомним, в немецком Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ. Им оказался помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко, регулярно ездивший в Москву для участия в пропагандистских ток-шоу.

Также мы писали, что депутаты германского Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине планируется выделить около 7,6 млрд евро.

Германия
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