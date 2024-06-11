Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Франції загорілася будівля Версалю — що відомо arrow

У Франції загорілася будівля Версалю — що відомо

11 червня 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На будівлі Версалю спалахнула покрівля
Евакуйовані люди. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Франції у вівторок, 11 червня, сталася пожежа в королівському палаці Версаль. Відомо, що на будівлі спалахнула частина покрівлі на місці, де тривали ремонтні роботи.

Про це пише Figaro. 

Читайте також:

Пожежа у Версалі 11 червня

Близько 15:00 робітники, які займалися ремонтом даху Версальського палацу, помітили дим. З'ясувалося, що над мармуровим двориком королівської резиденції спалахнула пожежа.

На місце події швидко викликали пожежну бригаду, а людей евакуювали. Для гасіння залучили близько 97 пожежників, які залишилися на місці, аби запобігти новим займанням.

Внаслідок займання ніхто не постраждав, колекції залишилися неушкодженими.  Вже через годину після інциденту відвідувачі палацу змогли повернутися на територію Версалю.  

Нагадаємо, 10 червня у польському місті Скаржисько-Каменна Свентокшиського воєводства стався вибух на заводі, на якому виробляли ракетне паливо.

Також ми писали, що 6 червня на території Чехії сталося зіткнення потяга Прага — Кошице та вантажного поїзда, внаслідок аварії є жертви та поранені, серед них є українці.

вогонь
пожежа
пожежна небезпека
Франція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна