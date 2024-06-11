На будівлі Версалю спалахнула покрівля

Евакуйовані люди. Фото: скриншот з відео

У Франції у вівторок, 11 червня, сталася пожежа в королівському палаці Версаль. Відомо, що на будівлі спалахнула частина покрівлі на місці, де тривали ремонтні роботи.

Про це пише Figaro.

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Le feu au chateau de versailles wshhh pic.twitter.com/iTYpfzvzbn — Eloi l LFC (@Eloi_LFC) June 11, 2024

Пожежа у Версалі 11 червня

Близько 15:00 робітники, які займалися ремонтом даху Версальського палацу, помітили дим. З'ясувалося, що над мармуровим двориком королівської резиденції спалахнула пожежа.

На місце події швидко викликали пожежну бригаду, а людей евакуювали. Для гасіння залучили близько 97 пожежників, які залишилися на місці, аби запобігти новим займанням.

Внаслідок займання ніхто не постраждав, колекції залишилися неушкодженими. Вже через годину після інциденту відвідувачі палацу змогли повернутися на територію Версалю.

Нагадаємо, 10 червня у польському місті Скаржисько-Каменна Свентокшиського воєводства стався вибух на заводі, на якому виробляли ракетне паливо.

Також ми писали, що 6 червня на території Чехії сталося зіткнення потяга Прага — Кошице та вантажного поїзда, внаслідок аварії є жертви та поранені, серед них є українці.