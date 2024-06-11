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Во Франции загорелось здание Версаля — что известно

11 июня 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На здании Версаля загорелась кровля
Эвакуированные люди. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Франции во вторник, 11 июня, произошел пожар в королевском дворце Версаль. Известно, что на здании загорелась часть кровли на месте, где шли ремонтные работы.

Об этом пишет Figaro.  

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Пожар в Версале 11 июня

Около 15 часов рабочие, которые занимались ремонтом крыши Версальского дворца, заметили дым. Выяснилось, что над мраморным двориком королевской резиденции вспыхнул пожар.

На место происшествия вызвали пожарную бригаду, а людей эвакуировали. Для тушения привлекли около 97 пожарных, которые остались на месте, чтобы предотвратить новые загорания.

В результате возгорания никто не пострадал, коллекции остались невредимыми.   Уже час спустя после инцидента посетители дворца смогли вернуться на территорию Версаля.   

Напомним, 10 июня в польском городе Скаржиско-Каменная Свентокшиского воеводства произошел взрыв на заводе, на котором производилось ракетное топливо.

Также мы писали, что 6 июня на территории Чехии произошло столкновение поезда Прага — Кошице и грузового поезда, в результате аварии есть жертвы и раненые, среди них украинцы.

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Франция

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