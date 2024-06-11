На здании Версаля загорелась кровля

Во Франции загорелось здание Версаля — что известно
Во Франции во вторник, 11 июня, произошел пожар в королевском дворце Версаль. Известно, что на здании загорелась часть кровли на месте, где шли ремонтные работы.
Об этом пишет Figaro.
Le feu au chateau de versailles wshhh pic.twitter.com/iTYpfzvzbn— Eloi l LFC (@Eloi_LFC) Июнь 11, 2024
Пожар в Версале 11 июня
Около 15 часов рабочие, которые занимались ремонтом крыши Версальского дворца, заметили дым. Выяснилось, что над мраморным двориком королевской резиденции вспыхнул пожар.
Июнь 11, 2024
На место происшествия вызвали пожарную бригаду, а людей эвакуировали. Для тушения привлекли около 97 пожарных, которые остались на месте, чтобы предотвратить новые загорания.
В результате возгорания никто не пострадал, коллекции остались невредимыми. Уже час спустя после инцидента посетители дворца смогли вернуться на территорию Версаля.
Напомним, 10 июня в польском городе Скаржиско-Каменная Свентокшиского воеводства произошел взрыв на заводе, на котором производилось ракетное топливо.
Также мы писали, что 6 июня на территории Чехии произошло столкновение поезда Прага — Кошице и грузового поезда, в результате аварии есть жертвы и раненые, среди них украинцы.
Читайте Новини.LIVE!