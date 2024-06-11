На здании Версаля загорелась кровля

Эвакуированные люди. Фото: скриншот с видео

Во Франции во вторник, 11 июня, произошел пожар в королевском дворце Версаль. Известно, что на здании загорелась часть кровли на месте, где шли ремонтные работы.

Об этом пишет Figaro.

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Le feu au chateau de versailles wshhh pic.twitter.com/iTYpfzvzbn — Eloi l LFC (@Eloi_LFC) Июнь 11, 2024

Пожар в Версале 11 июня

Около 15 часов рабочие, которые занимались ремонтом крыши Версальского дворца, заметили дым. Выяснилось, что над мраморным двориком королевской резиденции вспыхнул пожар.

На место происшествия вызвали пожарную бригаду, а людей эвакуировали. Для тушения привлекли около 97 пожарных, которые остались на месте, чтобы предотвратить новые загорания.

В результате возгорания никто не пострадал, коллекции остались невредимыми. Уже час спустя после инцидента посетители дворца смогли вернуться на территорию Версаля.

Напомним, 10 июня в польском городе Скаржиско-Каменная Свентокшиского воеводства произошел взрыв на заводе, на котором производилось ракетное топливо.

Также мы писали, что 6 июня на территории Чехии произошло столкновение поезда Прага — Кошице и грузового поезда, в результате аварии есть жертвы и раненые, среди них украинцы.