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У Франції розповіли, коли українські пілоти будуть готові виконувати бойові завдання

17 червня 2024 18:44
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Українським пілотам залишилося пів року навчатись у Франції
Пілот F-16 у небі. Фото: US Army
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українським пілотам, які проходять навчання у Франції, залишилося лише пів року, аби досягти бойової готовності. 10 українських військових пілотів тренуються на літаках Alpha Jet.

Про це пише Укрінформ з посиланням на французькі ЗМІ.

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Як навчаються українські пілоти у Франції

Інструктор розповідає, що працюють за універсальними методами та схемами. Методика навчання на Alpha Jet близька до тієї, за якою навчають літати на F16 та Mirage 2000.  Alpha Jet вважаються проміжним етапом між гвинтовими літаками та винищувачами F-16.

За його словами, він навчає молодих українських пілотів, яким від 20 до 23 років.

Під час навчань вони мають налітати 80, а також тренуватися 50 годин на тренажері.

Оскільки українська сторона попросила скоротити програму тренувань, тому підготовка українських пілотів у Франції триватиме лише шість місяців, а не 18, як було б у звичайному форматі.

"Вони мають здобути якомога більше навичок, щоб при потраплянні до конверсійної ескадрильї їм потрібно було лише додати те, що є специфічним для F16 або Mirage", — додав інструктор.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні бойових літаків Mirage 2000. Йшлося також про програму підготовку пілотів.

Також ми писали, що українські урядовці вимагають від Сполучених Штатів Америки та інших країн посилити підготовку пілотів на літаках F-16. За їхніми словами, нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.

літак
Франція
війна в Україні
F-16
війна
винищувач
пілоти

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