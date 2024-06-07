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В ISW повідомили, чому Україна не зможе використати всі надані F-16

7 червня 2024 11:28
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Україні не вистачить пілотів для F-16
Винищувачі Lockheed Martin F-16AM. Фото: Міноборони Норвегії
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У західних країн обмежені можливості щодо підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Саме тому до 2025 року США та Європа не встигнуть підготувати необхідну кількість спеціалістів.

Про це заявили в американському Інституті вивчення Війни (ISW).

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У звіті аналітиків ISW йдеться про те, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати лише обмежену кількість українських пілотів F-16. У тренувальних центрах замало місць, щоб навчати українських спеціалістів.

"Повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Така кількість спеціалістів буде підготовлена лише до кінця 2025 року і до того часу Україна не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі", — підкреслили в ISW.

Аналітики зазначили, що для нормальної підтримки наземних операцій Україні необхідно знищити російські сили ППО ракетами з радіусом дальної дії, отримати озброєння та винищувачі F-16, а головне — підготувати необхіднку кількість пілотів. 

Нагадаємо, раніше українські урядовці вимагали від Америки та європейських партнерів пришвидшити навчання українських пілотів для F-16.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що винищувачі F-16, які надає Данія, незабаром доправлять в Україну.

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F-16
ЗСУ
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