Украине не хватит пилотов для F-16

Истребители Lockheed Martin F-16AM. Фото: Минобороны Норвегии

У западных стран ограничены возможности подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Поэтому к 2025 году США и Европа не успеют подготовить необходимое количество специалистов.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

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В отчете аналитиков ISW говорится, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить лишь ограниченное количество украинских пилотов F-16. В тренировочных центрах мало мест, чтобы учить украинских специалистов.

"Полноценная эскадрилья из 20 самолетов нуждается в 40 пилотах. Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года и к тому времени Украина не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители", — подчеркнули в ISW.

Аналитики отметили, что для нормальной поддержки наземных операций Украине необходимо уничтожить российские силы ПВО ракетами с радиусом дального действия, получить вооружение и истребители F-16, а главное — подготовить необходимое количество пилотов.

Напомним, ранее украинские чиновники потребовали от Америки и европейских партнеров ускорить обучение украинских пилотов для F-16.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявляла, что истребители F-16, которые предоставляет Дания, в скором времени доставят в Украину.