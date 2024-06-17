Украинским пилотам осталось пол года учиться во Франции

Пилот F-16 в небе. Фото: US Army

Украинским пилотам, проходящим обучение во Франции, осталось всего полгода, чтобы достичь боевой готовности. 10 украинских военных пилотов тренируются на самолетах Alpha Jet.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на французские СМИ.

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Инструктор рассказывает, что они работают по универсальным методам и схемам. Методика обучения Alpha Jet близка к той, по которой учат летать на F16 и Mirage 2000. Alpha Jet считаются промежуточным этапом между винтовыми самолетами и истребителями F-16.

По его словам, он учит молодых украинских пилотов, которым от 20 до 23 лет.

Во время учеб они должны налетать 80 часов, а также тренироваться 50 часов на тренажере.

Поскольку украинская сторона попросила сократить программу тренировок, подготовка украинских пилотов во Франции будет длиться всего шесть месяцев, а не 18, как было бы в обычном формате.

"Они должны получить как можно больше навыков, чтобы при попадании в конверсионную эскадрилью им нужно было лишь добавить то, что является специфическим для F16 или Mirage", - добавил инструктор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине боевых самолетов Mirage 2000 . Речь шла также о программе подготовки пилотов.

Также мы писали, что украинские члены правительства требуют от Соединенных Штатов Америки и других стран усилить подготовку пилотов на самолетах F-16. По их словам, нынешняя программа не дает достаточного количества специалистов.