Вибори у Франції у 2024 році, перемагає Народний фронт

Засідання парламенту Франції. Фото ілюстративне: freiheit.org

У Франції за підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів альянс лівих здобув перемогу, друге місце отримав пропрезидентський блок. В свою чергу ультраправе "Національне об'єднання" опинилося на третьому місці.

Про це повідомляє Le Monde.

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Розподіл місць к парламенті Франції. Фото: Le Monde

Результати виборів у Франції

Лівий "Народний фронт" здобув 182 місця, блок пропрезидентських сил Емманюеля Макрона "Разом" — 168, а ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яке здобуло перемогу у першому турі виборів, тепер має 143 місця.

Лідер "Нескореної Франції" з альянсу лівих Жан-Люк Меланшон вже встиг заявити, що Макрон має запросити "Народний фронт" керувати країною.

При цьому голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона.

Сам президент Франції заявив, що чекатиме, поки новий склад парламенту знайде якусь "структуру". Тоді глава держави вирішить, яким буде його наступний крок.

Раніше ми писали, що Франції закінчився другий тур виборів до нижньої палати парламенту — Національних зборів. За попередніми даними, партія ультраправої політикині Марін Ле Пен зазнала поразки. Перемогу здобув ультралівий "Народний фронт".

Раніше ми писали про ризики для України у випадку перемоги партії Марін Ле Пен на виборах у Франції.