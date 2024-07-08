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Во Франции объявили окончательные результаты выборов — они удивили

8 июля 2024 14:14
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Выборы во Франции в 2024 году, побеждает Народный фронт
Заседание парламента Франции. Фото иллюстративный: freiheit.org
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Франции по итогам второго тура досрочных парламентских выборов альянс левых одержал победу, второе место получил пропрезидентский блок. В свою очередь ультраправое "Национальное объединение" оказалось на третьем месте.

Об этом сообщает Le Monde.

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Результаты выборов во Франции
Распределение мест в парламенте Франции. Фото: Le Monde

Результаты выборов во Франции

Левый "Народный фронт" завоевал 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Итого" — 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, одержавшее победу в первом туре выборов, теперь имеет 143 места.

Лидер "Непокоренной Франции" из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже успел заявить, что Макрон должен пригласить "Народный фронт" руководить страной.

При этом глава партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона.

Сам президент Франции заявил, что будет ждать, пока новый состав парламента найдет некую "структуру". Тогда глава государства решит, каким будет следующий шаг.

Ранее мы писали, что Франции закончился второй тур выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. По предварительным данным, партия ультраправой политики Марин Ле Пен потерпела поражение. Победу одержал ультралевый "Народный фронт".

Ранее мы писали о рисках Украины в случае победы партии Марин Ле Пен на выборах во Франции.

Франция выборы Эммануэль Макрон политики парламент

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