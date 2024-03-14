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У Фінляндії затримали чоловіків, які придбали авто та нерухомість замість бронежилетів для ЗСУ

14 березня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Фінляндії затримали чоловіків, які придбали авто та нерухомість замість бронежилетів для ЗСУ
Поліцейський Фінляндії та співробітник НАБУ. Фото: nabu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Фінляндії у понеділок, 11 березня, затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. Замість бронежилетів для бійців ЗСУ зловмисники придбали елітні авто та нерухомість.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у четвер, 14 березня.

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Затримання правопорушників стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.

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Поліцейський Фінляндії та співробітник НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Серед затриманих є представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину коштів затримані витратили, щоб придбати елітні автомобілі та об'єкт нерухомості.

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Поліцейський Фінляндії та співробітники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

"Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внутрішній аудит Міністерства оборони України виявив порушення у військових частинах на 180 млн грн. З'ясувалося, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Також співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України у Києві викрили чергового корупціонера Міністерства оборони на незаконному збагаченні. Посадовець у 2022-2023 роках купив і переоформив на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк, загальна вартість майна становить 14 млн грн. Посадовій особі висунули підозру і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Міноборони
НАБУ
ЗСУ
нерухомість
гроші
Фінляндія
автомобіль

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