В Финляндии задержали мужчин, которые приобрели авто и недвижимость вместо бронежилетов для ВСУ

Полицейский Финляндии и сотрудник НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

В Финляндии в понедельник, 11 марта, задержали трех человек по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. Вместо бронежилетов для бойцов ВСУ злоумышленники приобрели элитные авто и недвижимость.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 14 марта.

Читайте также:

Отмывание средств Минобороны Украины

Задержание правонарушителей стало возможным благодаря совместной работе детективов НАБУ, САП и сотрудников Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики в рамках механизма международной правовой помощи в соответствующем уголовном производстве.

Полицейский Финляндии и сотрудник НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Среди задержанных есть представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть средств задержанные потратили, чтобы купить элитные автомобили и объект недвижимости.

Полицейский Финляндии и сотрудники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

"Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры для обеспечения возмещения причиненного ущерба", — говорится в сообщении.

Напомним, внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения в воинских частях на 180 млн грн. Выяснилось, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.

Также сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины в Киеве разоблачили очередного коррупционера Министерства обороны на незаконном обогащении. Чиновник в 2022-2023 годах купил и переоформил на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк, общая стоимость имущества составляет 14 млн грн. Должностному лицу выдвинули подозрение и ему грозит до 10 лет лишения свободы.