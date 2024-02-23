Збагатився на 14 млн грн та придбав елітну нерухомість — до чиновника Міноборони навідалась СБУ

Співробітники СБУ в кабінеті чиновника Міноборони. Фото: СБУ

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України у Києві викрили чергового корупціонера Міністерства оборони на незаконному збагаченні. Посадовець у 2022-2023 роках купив і переоформив на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк, загальна вартість майна становить 14 млн грн. Посадовій особі висунули підозру і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили пресслужби Міноборони та СБУ в п'ятницю, 23 лютого.

Чиновник Міноборони незаконно збагатився на 14 млн грн

Співробітники СБУ за сприяння МОУ викрили на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. Стало відомо, що чиновник протягом 2022-2023 року незаконно збагатився на 14 млн грн, за які він придбав дві квартири, гараж та паркомісце в столичних новобудовах. А також за свої "доходи" посадовець купив три елітні авто марок LEXUS та BMW.

"Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном", — йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ в кабінеті чиновника Міноборони. Фото: СБУ

На додаток, правоохоронці встановили, що начальник управління не задекларував понад 3 млн грн, а ще 3,5 млн грн приховав у своєї дружини.

Посадовцю оголосили підозри за фактом незаконного збагачення та декларування неправдивої інформації. Корупціонеру загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для зловмисника.

Корупціонер підписує документи. Фото: СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, НАБУ підтвердило дію корупційної схеми в Міноборони. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів.

Додамо, керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос назвали кількість викритих топкорупціонерів у 2023 році. Протягом минулого року вдалося притягнути до відповідальності низку високопосадовців.