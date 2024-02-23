Обогатился на 14 млн грн и приобрел элитную недвижимость — чиновника Минобороны посетила СБУ

Сотрудники СБУ в кабинете чиновника Минобороны. Фото: СБУ

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины в Киеве разоблачили очередного коррупционера Министерства обороны на незаконном обогащении. Чиновник в 2022-2023 годах купил и переоформил на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк, общая стоимость имущества составляет 14 млн грн. Должностному лицу выдвинули подозрение и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили пресс-службы Минобороны и СБУ в пятницу, 23 февраля.

Чиновник Минобороны незаконно обогатился на 14 млн грн

Сотрудники СБУ при содействии МОУ разоблачили в коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. Стало известно, что чиновник в течение 2022-2023 годов незаконно обогатился на 14 млн грн, за которые он приобрел две квартиры, гараж и паркоместо в столичных новостройках. А также за свои "доходы" чиновник купил три элитные авто марок LEXUS и BMW.

"Потом, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену. При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в кабинете чиновника Минобороны. Фото: СБУ

Кроме того, правоохранители установили, что начальник управления не задекларировал более 3 млн грн, а еще 3,5 млн грн скрыл у своей жены.

Чиновнику объявили подозрения по факту незаконного обогащения и декларирования ложной информации. Коррупционеру грозит до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника.

Коррупционер подписывает документы. Фото: СБУ

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, НАБУ подтвердило действие коррупционной схемы в Минобороны. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов.

Добавим, руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос назвали количество разоблаченных топкоррупционеров в 2023 году. В течение прошлого года удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.