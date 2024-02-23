Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Обогатился на 14 млн грн и приобрел элитную недвижимость — чиновника Минобороны посетила СБУ arrow

Обогатился на 14 млн грн и приобрел элитную недвижимость — чиновника Минобороны посетила СБУ

23 февраля 2024 19:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Обогатился на 14 млн грн и приобрел элитную недвижимость — чиновника Минобороны посетила СБУ
Сотрудники СБУ в кабинете чиновника Минобороны. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины в Киеве разоблачили очередного коррупционера Министерства обороны на незаконном обогащении. Чиновник в 2022-2023 годах купил и переоформил на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк, общая стоимость имущества составляет 14 млн грн. Должностному лицу выдвинули подозрение и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили пресс-службы Минобороны и СБУ в пятницу, 23 февраля.

Чиновник Минобороны незаконно обогатился на 14 млн грн

Сотрудники СБУ при содействии МОУ разоблачили в коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. Стало известно, что чиновник в течение 2022-2023 годов незаконно обогатился на 14 млн грн, за которые он приобрел две квартиры, гараж и паркоместо в столичных новостройках. А также за свои "доходы" чиновник купил три элитные авто марок LEXUS и BMW.

"Потом, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену. При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в кабинете чиновника Минобороны
Сотрудники СБУ в кабинете чиновника Минобороны. Фото: СБУ

Кроме того, правоохранители установили, что начальник управления не задекларировал более 3 млн грн, а еще 3,5 млн грн скрыл у своей жены.

Чиновнику объявили подозрения по факту незаконного обогащения и декларирования ложной информации. Коррупционеру грозит до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника.

Коррупционер подписывает документы
Коррупционер подписывает документы. Фото: СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ

Напомним, НАБУ подтвердило действие коррупционной схемы в Минобороны. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов.

Добавим, руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос назвали количество разоблаченных топкоррупционеров в 2023 году. В течение прошлого года удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

госбюджет
СБУ
декларация
Минобороны
коррупция
деньги
Украина
чиновники
подозрение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме