У Фінляндії невідомі вчинили наругу над українським прапором

Флагштоки у Фінляндії. Фото: Yle

Міська адміністрація Лаппеенранти фінського муніципалітету, розташованого недалеко від східного кордону з Росією, звернулася до правоохоронних органів у зв’язку з актом вандалізму. Невідомі зрізали український прапор.

Про це повідомило видання Yle у п'ятницю, 26 квітня.

Читайте також:

Акт вандалізму проти прапора України

Спочатку невідомі особи перерізали мотузки, які утримували український прапор, в результаті чого він впав на землю. Потім було перерізано мотузки на прилеглих флагштоках, щоб унеможливити підняття прапора на них.

Міські чиновники Лаппеенранти звернулися за допомогою до поліції. На даний момент прапор знято до завершення ремонтних робіт на флагштоках.

"Український прапор буде повернуто на флагшток, щойно це стане можливим", — запевнив мер міста Туомо Саллінен.

Нагадаємо, у квітні латвійські поліціянти заарештували у Ризі двох зловмисників, які зірвали український прапор з однієї з будівель міста. Затриманими виявилися двоє громадян Латвії.

Раніше у Ризі дві невідомі жінки здирали плакати на підтримку України біля російського посольства.