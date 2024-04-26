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У Фінляндії невідомі вчинили наругу над українським прапором

26 квітня 2024 10:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Фінляндії невідомі вчинили наругу над українським прапором
Флагштоки у Фінляндії. Фото: Yle
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міська адміністрація Лаппеенранти фінського муніципалітету, розташованого недалеко від східного кордону з Росією, звернулася до правоохоронних органів у зв’язку з актом вандалізму. Невідомі зрізали український прапор.

Про це повідомило видання Yle у п'ятницю, 26 квітня.

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Спочатку невідомі особи перерізали мотузки, які утримували український прапор, в результаті чого він впав на землю. Потім було перерізано мотузки на прилеглих флагштоках, щоб унеможливити підняття прапора на них.

Міські чиновники Лаппеенранти звернулися за допомогою до поліції. На даний момент прапор знято до завершення ремонтних робіт на флагштоках.

"Український прапор буде повернуто на флагшток, щойно це стане можливим", — запевнив мер міста Туомо Саллінен.

Нагадаємо, у квітні латвійські поліціянти заарештували у Ризі двох зловмисників, які зірвали український прапор з однієї з будівель міста. Затриманими виявилися двоє громадян Латвії.

Раніше у Ризі дві невідомі жінки здирали плакати на підтримку України біля російського посольства.

Україна
Фінляндія
прапор
вандалізм
прапор України

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