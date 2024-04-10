Латвійська поліція затримала зловмисників, які зірвали український прапор у Ризі

Латвійська поліція та силовик спецпідрозділу Omega. Фото ілюстративне: Sputnik

Латвійські поліціянти заарештували у Ризі двох зловмисників, які зірвали український прапор з однієї з будівель міста. Затриманими виявилися двоє громадян Латвії.

Про це інформує Delfi.

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Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Барона, де один зловмисник в масці зірвав український прапор, зламавши флагшток, а інший чоловік знімав його на камеру. Ризьке Східне управління Державної поліції Латвії відкрило карну справу.

Скриншоти з відео у TikTok. Джерело: Delfi

Особи були встановлені у вівторок, 9 квітня. Затримані громадяни Латвії раніше не були засуджені. Під час обшуків у будинках затриманих поліцейські виявили балаклави, рації, а також різні предмети, які прославляють комунізм та Росію.

Нагадаємо, раніше у Ризі дві невідомі жінки здирали плакати на підтримку України біля російського посольства. Як заявив латвійський активіст Яніс Пелцис, поліція не реагувала на інцидент.

Водночас уряд балтійської республіки виставив на аукціон земельну ділянку у Ризі та розташований на ній так званий Будинок Москви, який раніше належав Росії. Вторговані гроші, за дорученням мера Риги, Вілніса Кірсіса, передадуть на допомогу Україні.