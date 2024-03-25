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Біля посольства Росії у Ризі зірвали плакати на підтримку українців

25 березня 2024 11:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Біля посольства Росії у Ризі зірвали плакати на підтримку українців
Жінки, які зірвали плакати. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столиці Латвії Ризі невідомі зірвали плакати на підтримку України. Вони висіли біля посольства Російської Федерації.

Про це повідомляє Delfi.

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Так, кадри, як дві невідомі жінки здирали плакати на підтримку України біля російського посольства, опублікував активіст Яніс Пелцис.

Чоловік, який стояв поруч, почав обурюватися, що їх знімають на відео.

За словами активіста, поліція ніяк не реагувала на інцидент.

Пізніше речниця Держполіції Гіта Гжибовська заявила, що в таких ситуаціях, коли порушення спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження відповідних плакатів, особи притягуються до відповідальності.

Зокрема, за псування таких плакатів були оштрафовані дві людини на вихідних. Зокрема, в суботу за різні порушення біля російського посольства відкрили 12 справ щодо адміністративних правопорушень, кількох осіб було затримано.

Гжибовська додала, що цей випадок також буде оцінено відповідним чином.

Нагадаємо, 14 березня у Ризі проходила акція солідарності з українським народом. Вона відбулася біля морського порту, через який транзитом планується доставлення до Росії складових для виготовлення зброї.

Також ми писали, що 24 лютого на площі Свободи у Ризі зібралося багато людей, щоб підтримати українців у другу річницю війни.

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