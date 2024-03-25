Возле посольства России в Риге сорвали плакаты в поддержку украинцев
В столице Латвии Риге неизвестные сорвали плакаты в поддержку Украины. Они висели у посольства русской Федерации.
Об этом сообщает Delfi.
Pie Krievijas vēstniecības vatņica rauj nost plakātus. Policija uz pārkāpumu nereaģēja. @Valsts_policija @Valsts_drosiba @RigasPP— Jānis Pelcis 🇱🇻🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@Janis_Pelcis) 24 марта, 2024
В Риге повредили плакаты в поддержку Украины
Так, кадры, как две неизвестные женщины сдирали плакаты в поддержку Украины возле российского посольства, опубликовал активист Янис Пелцис.
Мужчина, который стоял рядом, начал возмущаться, что их снимают на видео.
По словам активиста, полиция не реагировала на инцидент.
Позже пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовская заявила, что в таких ситуациях, когда нарушения направлены против поддержки Украины, в частности повреждения соответствующих плакатов, лица привлекаются к ответственности.
В частности, за порчу таких плакатов были оштрафованы два человека в выходные. В частности, в субботу за различные нарушения возле российского посольства открыли 12 дел по административным правонарушениям, несколько человек были задержаны.
Гжибовская добавила, что этот случай также будет оценен соответствующим образом.
Напомним, 14 марта в Риге прошла акция солидарности с украинским народом. Она произошла у морского порта, через который транзитом планируется доставка в Россию составляющих для изготовления оружия.
Также мы писали, что 24 февраля на площади Свободы в Риге собралось много людей, чтобы поддержать украинцев во вторую годовщину войны.
Читайте Новини.LIVE!