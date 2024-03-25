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Возле посольства России в Риге сорвали плакаты в поддержку украинцев

25 марта 2024 11:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Возле посольства России в Риге сорвали плакаты в поддержку украинцев
Женщины, которые сорвали плакаты. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В столице Латвии Риге неизвестные сорвали плакаты в поддержку Украины. Они висели у посольства русской Федерации.

Об этом сообщает Delfi.

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Так, кадры, как две неизвестные женщины сдирали плакаты в поддержку Украины возле российского посольства, опубликовал активист Янис Пелцис.

Мужчина, который стоял рядом, начал возмущаться, что их снимают на видео.

По словам активиста, полиция не реагировала на инцидент.

Позже пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовская заявила, что в таких ситуациях, когда нарушения направлены против поддержки Украины, в частности повреждения соответствующих плакатов, лица привлекаются к ответственности.

В частности, за порчу таких плакатов были оштрафованы два человека в выходные. В частности, в субботу за различные нарушения возле российского посольства открыли 12 дел по административным правонарушениям, несколько человек были задержаны.

Гжибовская добавила, что этот случай также будет оценен соответствующим образом.

Напомним, 14 марта в Риге прошла акция солидарности с украинским народом. Она произошла у морского порта, через который транзитом планируется доставка в Россию составляющих для изготовления оружия.

Также мы писали, что 24 февраля на площади Свободы в Риге собралось много людей, чтобы поддержать украинцев во вторую годовщину войны.

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