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У Латвії виставлять на торги "Будинок Москви" — куди спрямують виручені кошти

27 березня 2024 08:03
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У Латвії виставлять на торги "Будинок Москви" — куди спрямують виручені кошти
"Дім Москви" у Латвії. Фото: Ilze Zālīte / LSM
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Латвійське керівництво вирішило виставити на торги земельну ділянку у Ризі та розташований на ній так званий Будинок Москви, який раніше належав Росії. Усі отримані кошти планують передати на підтримку України.

Про це повідомляє LSM із посиланням на рішення уряду. 

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Зазначається, що у вівторок, 26 березня, Кабмін Латвії ухвалив рішення про продаж з аукціону земельної ділянки в Ризі та розташовану на ній будівлю — так званий Будинок Москви. Раніше він належав уряду РФ, проте був націоналізований згідно з рішенням Сейму. 

У виданні повідомляється, що Будинок Москви і землю під ним передадуть Мінфіну, і той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість із торгів. Ціна ділянки становить 517 083 євро, а будівлі — 2 348 340 євро.

"Кошти, отримані на аукціоні (вирахувавши з них адміністративні витрати), планують передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України. У доповіді, розглянутій урядом, зазначено, що об'єкт, можливо, і не вдасться продати швидко, тож угода 2024 року може ще й не відбутися", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно латвійський медіарегулятор NEPLP заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля. На цих ресурсах поширювали неправдиву інформацію про війну Росії проти України, ненависницькі висловлювання та інформацію, що дискредитує Латвію і НАТО. 

Крім того, 14 березня латвійці вийшли на акцію солідарності з українським народом через постачання складових для зброї РФ. Вона відбулася якраз біля морського порту, через який транзитом планується доставлення складових до країни-агресорки. 

аукціон
фінансова допомога
Латвія
Україна
торги
війна в Україні

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