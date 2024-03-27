В Латвии выставят на торги "Дом Москвы" — куда направят вырученные средства

"Дом Москвы" в Латвии. Фото: Ilze Zālīte/LSM

Латвийское руководство решило выставить на торги земельный участок в Риге и расположенный на нем так называемый Дом Москвы, ранее принадлежавший России. Все вырученные средства планируется передать в поддержку Украины.

Об этом сообщает LSM со ссылкой на решение правительства.

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Отмечается, что во вторник, 26 марта, Кабмин Латвии принял решение о продаже с аукциона земельного участка в Риге и расположенном на нем здании — так называемом Доме Москвы. Ранее он принадлежал правительству РФ, однако был национализирован согласно решению Сейма.

В издании сообщается, что Дом Москвы и землю под ним передадут Минфину, что позволит предприятию Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость с торгов. Цена участка составляет 517 083 евро, а здания — 2 348 340 евро.

"Средства, полученные на аукционе (вычислив из них административные расходы), планируют передать в поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины. В докладе, рассмотренном правительством, указано, что объект, возможно, и не удастся продать быстро, так что соглашение 2024 может еще и не состояться", — говорится в материале.

Напомним, недавно латвийский медиарегулятор NEPLP заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля. На этих ресурсах распространяли ложную информацию о войне России против Украины, ненавистнические высказывания и дискредитирующую Латвию и НАТО информацию.

Кроме того, 14 марта латвийцы вышли на акцию солидарности с украинским народом из-за поставок составляющих для оружия РФ. Она состоялась как раз у морского порта, через который транзитом планируется доставка составляющих в страну-агрессорку.