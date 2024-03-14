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У Ризі відбулася акція протесту через постачання складових для зброї РФ

14 березня 2024 19:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Ризі відбулася акція протесту через постачання складових для зброї РФ
Акція протесту в Ризі. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столиці Латвії Ризі у четвер, 14 березня, проходила акція солідарності з українським народом. Вона відбулася біля морського порту, через який транзитом планується доставлення до Росії складових для виготовлення зброї.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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За словами журналіста, через морський порт Риги транзитом доставлятимуть з Африки до Росії оксид марганцю.

Відомо, що цю речовину використовуються для виготовлення бронетехніки, аби підсилити залізо, зокрема, створюють гусениці для танків. Також її додають до складових бронежелетів.

"З нею створюють багато військової техніки, яка знищує українців", — зауважив він.

Журналіст розповів, що латиші дізналися про цю доставку та саме тому вирішили провести акцію солідарності з українцями, аби не дати зробити так, щоб все ж таки цей вантаж доїхав до пункту призначення — Росії.

Громадяни мазали руки червоною фарбою і залишали сліди на полотні, на якому написано — "не дозволимо залишити на наших руках кров українців".

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Плакат на акції протесту. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що поліція людей не розганяла, а лише спостерігала за порядком.

Нагадаємо, 24 лютого у Ризі на площі Свободи зібралося багато людей, щоб підтримати українців у другу річницю війни.

Люди вшановували пам'ять загиблих та виготовляли окопні свічки, щоб потім відправити це на фронт.

Також того дня акція підтримки українців відбулася у центрі Відня. Сотні тисяч людей вийшли на мітинг.

протести
Латвія
акція
війна в Україні
Росія

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