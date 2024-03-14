Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Риге прошла акция протеста из-за снабжения составляющих для оружия РФ arrow

В Риге прошла акция протеста из-за снабжения составляющих для оружия РФ

14 марта 2024 19:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Риге прошла акция протеста из-за снабжения составляющих для оружия РФ
Акция протеста в Риге. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В столице Латвии Риге в четверг, 14 марта, проходила акция солидарности с украинским народом. Она произошла возле морского порта, через который транзитом планируется доставка в Россию составляющих для изготовления оружия.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция поддержки в Риге 14 марта

По словам журналиста, через морской порт Риги транзитом будут доставлять из Африки в Россию оксид марганца.

Известно, что это вещество используется для изготовления бронетехники, чтобы усилить железо, в частности, создают гусеницы для танков. Также ее добавляют в составляющие бронежелетов.

"С ней создают много военной техники, которая уничтожает украинцев", — отметил он.

Журналист рассказал, что латыши узнали об этой доставке и поэтому решили провести акцию солидарности с украинцами, чтобы не дать сделать так, чтобы все же этот груз доехал до пункта назначения — России.

Граждане мазали руки красной краской и оставляли следы на холсте, на котором написано — "не позволим оставить на наших руках кровь украинцев".

null
Плакат на акции протеста. Фото: Новини.LIVE

Известно, что полиция людей не разгоняла, а только наблюдала за порядком.

Напомним, 24 февраля в Риге на площади Свободы собралось много людей, чтобы поддержать украинцев во вторую годовщину войны.

Люди чтили память погибших и производили окопные свечи, чтобы потом отправить это на фронт.

Также в тот день акция поддержки украинцев прошла в центре Вены. Сотни тысяч человек вышли на митинг.

протесты
Латвия
акция
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше