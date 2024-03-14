В Риге прошла акция протеста из-за снабжения составляющих для оружия РФ
В столице Латвии Риге в четверг, 14 марта, проходила акция солидарности с украинским народом. Она произошла возле морского порта, через который транзитом планируется доставка в Россию составляющих для изготовления оружия.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Акция поддержки в Риге 14 марта
По словам журналиста, через морской порт Риги транзитом будут доставлять из Африки в Россию оксид марганца.
Известно, что это вещество используется для изготовления бронетехники, чтобы усилить железо, в частности, создают гусеницы для танков. Также ее добавляют в составляющие бронежелетов.
"С ней создают много военной техники, которая уничтожает украинцев", — отметил он.
Журналист рассказал, что латыши узнали об этой доставке и поэтому решили провести акцию солидарности с украинцами, чтобы не дать сделать так, чтобы все же этот груз доехал до пункта назначения — России.
Граждане мазали руки красной краской и оставляли следы на холсте, на котором написано — "не позволим оставить на наших руках кровь украинцев".
Известно, что полиция людей не разгоняла, а только наблюдала за порядком.
Напомним, 24 февраля в Риге на площади Свободы собралось много людей, чтобы поддержать украинцев во вторую годовщину войны.
Люди чтили память погибших и производили окопные свечи, чтобы потом отправить это на фронт.
Также в тот день акция поддержки украинцев прошла в центре Вены. Сотни тысяч человек вышли на митинг.
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