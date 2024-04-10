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Латвийская полиция задержала злоумышленников, сорвавших украинский флаг в Риге

10 апреля 2024 21:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Латвийская полиция задержала злоумышленников, сорвавших украинский флаг в Риге
Латвийская полиция и силовик спецподразделения Omega. Фото иллюстративное: Sputnik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Латвийские полицейские арестовали в Риге двух злоумышленников, сорвавших украинский флаг с одного из зданий города. Задержанными оказались два гражданина Латвии.

Об этом информирует Delfi.

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Как сообщается, инцидент произошел на улице Барона, где один злоумышленник в маске сорвал украинское знамя, сломав флагшток, а другой мужчина снимал его на камеру. Рижское Восточное управление Государственной полиции Латвии открыло уголовное дело.

Латвийская полиция задержала злоумышленников, сорвавших украинский флаг в Риге
Скриншоты с видео в TikTok. Источник: Delfi

Личности были установлены во вторник, 9 апреля. Задержанные граждане Латвии ранее не были судимы. Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили балаклавы, рации, а также разные предметы, прославляющие коммунизм и Россию.

Напомним, ранее в Риге две неизвестные женщины сдирали плакаты в поддержку Украины у российского посольства. Как заявил латвийский активист Янис Пелцис, полиция не реагировала на инцидент.

В то же время правительство балтийской республики выставило на аукцион земельный участок в Риге и расположенный на нем так называемый Дом Москвы, ранее принадлежавший России. Вырученные деньги, по поручению мэра Риги, Вилниса Кирсиса, передадут в помощь Украине.

полиция
Латвия
Украина
Криминал
флаг Украины

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