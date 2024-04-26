В Финляндии неизвестные надругались над украинским флагом
Городская администрация Лаппеенранты финского муниципалитета, расположенного недалеко от восточной границы с Россией, обратилась в правоохранительные органы в связи с актом вандализма. Неизвестные срезали украинский флаг.
Об этом сообщило издание Yle в пятницу, 26 апреля.
Акт вандализма против флага Украины
Сначала неизвестные перерезали веревки, удерживавшие украинский флаг, в результате чего он упал на землю. Затем были перерезаны веревки на прилегающих флагштоках, чтобы сделать невозможным поднятие флага на них.
Городские чиновники Лаппеенранты обратились за помощью в полицию. В настоящее время флаг снят до завершения ремонтных работ на флагштоках.
"Украинский флаг будет возвращен на флагшток, как только это станет возможным", — заверил мэр города Туомо Саллинен.
Напомним, в апреле латвийские полицейские арестовали в Риге двух злоумышленников, сорвавших украинский флаг с одного из зданий города. Задержанными оказались два гражданина Латвии.
Ранее в Риге две неизвестные женщины сдирали плакаты в поддержку Украины у российского посольства.
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