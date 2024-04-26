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В Финляндии неизвестные надругались над украинским флагом

26 апреля 2024 10:51
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Бригадир София
редактор
В Финляндии неизвестные надругались над украинским флагом
Флагштоки в Финляндии. Фото: Yle
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Городская администрация Лаппеенранты финского муниципалитета, расположенного недалеко от восточной границы с Россией, обратилась в правоохранительные органы в связи с актом вандализма. Неизвестные срезали украинский флаг.

Об этом сообщило издание Yle в пятницу, 26 апреля.

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Сначала неизвестные перерезали веревки, удерживавшие украинский флаг, в результате чего он упал на землю. Затем были перерезаны веревки на прилегающих флагштоках, чтобы сделать невозможным поднятие флага на них.

Городские чиновники Лаппеенранты обратились за помощью в полицию. В настоящее время флаг снят до завершения ремонтных работ на флагштоках.

"Украинский флаг будет возвращен на флагшток, как только это станет возможным", — заверил мэр города Туомо Саллинен.

Напомним, в апреле латвийские полицейские арестовали в Риге двух злоумышленников, сорвавших украинский флаг с одного из зданий города. Задержанными оказались два гражданина Латвии.

Ранее в Риге две неизвестные женщины сдирали плакаты в поддержку Украины у российского посольства. 

Украина
Финляндия
флаг
вандализм
флаг Украины

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