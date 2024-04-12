Українська альпіністка підкорила найнебезпечнішу гору у світі і присвятила свій успіх жінкам у ЗСУ

Ірина Галай під час сходження на вершину. Фото: Сhampion

Українка Ірина Галай разом із непальським гідом Мінгма піднялась на Анапурну (висота 8 091 метр). Ця вершина вважається однією з найбільш небезпечних восьмитисячників у світі (рівень смертності 22% за всі роки сходжень альпіністів). Своє сходження Ірина присвятила Збройним силам України, які ведуть боротьбу проти російських загарбників, та 60 тисячам українських жінок, які служать у ЗСУ. Перші місяці війни Ірина сама була бійцем територіальної оборони.

Про це пише видання Сhampion у п'ятницю, 12 квітня.

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"Я маю з собою прапор, на ньому зображено логотип організації "Arm Women Now". Я взяла цей прапор, адже Анапурна — гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами", — розповіла Галай свою мотивацію по супутниковому зв’язку з базового табору напередодні фінального етапу підкорення на Анапурни.

Ірина нагадала, що зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для армій НАТО.

"Ці жінки — мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування", — розповіла Ірина.

Галай зараз разом із непальцем Мінгма спускається з вершини, і з нею поки немає зв’язку. Ірина стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник (всього у світі 14 вершин з висотою понад 8000 метрів) в цьому сезоні.

Ірина Галай піднімається на вершину. Фото: Сhampion

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