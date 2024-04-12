Украинская альпинистка покорила самую опасную гору в мире и посвятила свой успех женщинам в ВСУ

Ирина Галай во время восхождения на вершину. Фото: Сhampion

Дивитись на сайтіУкраинка Ирина Галай вместе с непальским гидом Мингма поднялась на Анапурну (высота 8091 метр). Эта вершина считается одной из самых опасных восьмитысячников в мире (уровень смертности 22% за все годы восхождений альпинистов). Свое восхождение Ирина посвятила Вооруженным силам Украины, ведущим борьбу против российских захватчиков, и 60 тысячам украинских женщин, которые служат в ВСУ. Первые месяцы войны Ирина сама была бойцом территориальной обороны.

Об этом пишет издание Сhampion в пятницу, 12 апреля.

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"У меня есть с собой флаг, на нем изображен логотип организации "Arm Women Now". Я взяла этот флаг, ведь Анапурна — гора женского рода. Сложная и серьезная, считается самой опасной горой в мире. Она имеет характер, похожий на характер украинской военной женщины . Которая никогда не позволит себе ненужных людей, не даст себя легко завоевать и уничтожает всех, кто приближается с плохими намерениями", — рассказала Галай свою мотивацию по спутниковой связи из базового лагеря накануне финального этапа покорения на Анапурны.

Ирина напомнила, что сейчас в ВСУ служит более 60 тысяч женщин, что поразительной цифрой даже для армий НАТО.

"Эти женщины — мои герои. Меня очаровывает их отвага, красота, смелость и характер. Они — невероятные! Я посвящаю это восхождение им и своей стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свое существование", — рассказала Ирина.

Галай сейчас вместе с непальцем Мингма спускается с вершины и с ней пока нет связи. Ирина стала первой украинкой, поднявшейся на 8-тысячник (всего в мире 14 вершин с высотой более 8000 метров) в этом сезоне.

Ирина Галай поднимается на вершину. Фото: Сhampion

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