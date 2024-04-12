Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинская альпинистка покорила самую опасную гору в мире и посвятила свой успех женщинам в ВСУ arrow

Украинская альпинистка покорила самую опасную гору в мире и посвятила свой успех женщинам в ВСУ

12 апреля 2024 13:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинская альпинистка покорила самую опасную гору в мире и посвятила свой успех женщинам в ВСУ
Ирина Галай во время восхождения на вершину. Фото: Сhampion
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Дивитись на сайтіУкраинка Ирина Галай вместе с непальским гидом Мингма поднялась на Анапурну (высота 8091 метр). Эта вершина считается одной из самых опасных восьмитысячников в мире (уровень смертности 22% за все годы восхождений альпинистов). Свое восхождение Ирина посвятила Вооруженным силам Украины, ведущим борьбу против российских захватчиков, и 60 тысячам украинских женщин, которые служат в ВСУ. Первые месяцы войны Ирина сама была бойцом территориальной обороны.

Об этом пишет издание Сhampion в пятницу, 12 апреля.

Читайте также:

Украинка покорила опасную вершину

"У меня есть с собой флаг, на нем изображен логотип организации "Arm Women Now". Я взяла этот флаг, ведь Анапурна — гора женского рода. Сложная и серьезная, считается самой опасной горой в мире. Она имеет характер, похожий на характер украинской военной женщины . Которая никогда не позволит себе ненужных людей, не даст себя легко завоевать и уничтожает всех, кто приближается с плохими намерениями", — рассказала Галай свою мотивацию по спутниковой связи из базового лагеря накануне финального этапа покорения на Анапурны.

Ирина напомнила, что сейчас в ВСУ служит более 60 тысяч женщин, что поразительной цифрой даже для армий НАТО.

"Эти женщины — мои герои. Меня очаровывает их отвага, красота, смелость и характер. Они — невероятные! Я посвящаю это восхождение им и своей стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свое существование", — рассказала Ирина.

Галай сейчас вместе с непальцем Мингма спускается с вершины и с ней пока нет связи. Ирина стала первой украинкой, поднявшейся на 8-тысячник (всего в мире 14 вершин с высотой более 8000 метров) в этом сезоне.

восхождение на Эверест
Ирина Галай поднимается на вершину. Фото: Сhampion

Ранее мы сообщали, что в заснеженных украинских Карпатах спасатели нашли двух туристов из Тернопольщины, заблудших во время движения по Черногорскому хребту. К счастью, никто из них не пострадал.

На горе Тростян спасатели помогли туристам. Лыжники получили травмы ног во время катания.

ВСУ
украинцы
Украина
женщины
альпинизм
Эверест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый